استقرار الوضع الوبائي في ليبيا عند المستوى الأزرق

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح خروج ليبيا من الموجة الرابعة لانتشار جائحة كورونا واستقرار الوضع الوبائي في عموم البلاد عند المستوى الأزرق.

وأضاف السائح، في إدراج على صفحته الرسمية عبر منصة فيس بوك، أنه لا يمكن القول إن فيروس كورونا انتهى، معتبرًا أن الحديث في هذا الإطار مازال مبكرًا.

كما شدد السائح على ضرورة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة المواطنين المطعمين تعد الآن فرصة للخروج من الوباء بشكل نهائي، خاصةً أن نسبة الانتشار غير مرتفعة.

وكانت إحصائيات المركز الخميس قد أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات والوفيات بسبب كورونا، حيث سجلت نسبة الإصابات 7,6%.