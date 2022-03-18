ساباديل يشدد على ضرورة استقلال المؤسسات السيادية في ليبيا مع الحفاظ على استمرار عائدات النفط

سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل في تغريدة له على ضرورة استقلال المؤسسات السيادية في ليبيا، مع الحفاظ على استمرار عائدات النفط في ظل الظروف الاستثنائية الحالية في ليبيا والعالم.

وأشار سباديل الى أن اجتماع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا أمس الخميس مع فرعي مصرف ليبيا ووزارة المالية كان جيد جدا، لافتا إلى تطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة المستعدة للعب دور بناء في ليبيا قائم على الحوار والتوافق؛ لضمان أن يصبح الاقتصاد محركا للسلام وأن يتم إدارة الدخل النفطي لصالح جميع الليبيين والحفاظ عليه من الفساد أو سوء الإدارة.

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