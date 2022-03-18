أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى، إن طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 الرابضة في مدينة كييف الأوكرانية، ما زالت سليمة.

وقال عيسى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ” إنه تم التواصل مع مدير إدارة المتابعة الفنية بشركة الانتينوف. بشأن طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 الرابضة في مدينة كييف لغرض الصيانة.

وأضاف عيسى:” أفاد بأن الطائرة الليبية بسلام ولاتزال في الحظيرة المخصصة لها ولم تصب بأي أضرار حتى تاريخه”.

ولفت إلى أن عملية متابعة وضع الطائرة يأتي في إطار متابعة الممتلكات الليبية بالساحة الاوكرانية.

وكان عيسى، أعلن في وقتًا سابق أن البعثة الليبية في كييف غادرت مقر السفارة نتيجة ازدياد حدة تدهور الأوضاع جراء الضربات الروسية.

وقال “إن رئيس البعثة والموظف الدبلوماسي. المتواجدين حاليا مع الفريق المشكل من أبناء الجالية غادروا مقر السفارة ”.