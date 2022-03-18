ليبيا الان

الشويهدي: حكومة الدبيبة دخلت في صراعات مع أطراف سياسية عديدة

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، دخل في صراعات مع العديد من الأطراف السياسية في مختلف أنحاء ليبيا.

وأكد الشويهدي في تصريحات صحفية أن “حكومة الدبيبة لا تحكم إلا في مساحة صغيرة، فضلاً عن أنها دخلت في الفساد”.

واعتبر الشويهدي أن “حكومة الدبيبة انتهت ولايتها في الـ 24 من ديسمبر من العام 2021، وهو ما يعني ضرورة وجود حكومة جديدة تقود البلاد لإجراء انتخابات، وهي المهمة التي فشلت فيها حكومة الدبيبة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك