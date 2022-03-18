الشويهدي: حكومة الدبيبة دخلت في صراعات مع أطراف سياسية عديدة

قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، أن رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، دخل في صراعات مع العديد من الأطراف السياسية في مختلف أنحاء ليبيا.

وأكد الشويهدي في تصريحات صحفية أن “حكومة الدبيبة لا تحكم إلا في مساحة صغيرة، فضلاً عن أنها دخلت في الفساد”.

واعتبر الشويهدي أن “حكومة الدبيبة انتهت ولايتها في الـ 24 من ديسمبر من العام 2021، وهو ما يعني ضرورة وجود حكومة جديدة تقود البلاد لإجراء انتخابات، وهي المهمة التي فشلت فيها حكومة الدبيبة”.