الزغيد: ما تقوم به وليامز يمثل اختراقًا لقوانين مجلس النواب تجاه العملية الانتخابية

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد بما ورد في كلمة المندوب الروسي بمجلس الأمن حول الملف الليبي ومطالبته بالتعجيل في اختيار مبعوث جديد.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتحرك لاختيار مبعوث جديد لليبيا، قائلًا: إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ليست مسؤولة عن البعثة الأممية، وإن ما تقوم به يمثل اختراقًا لقوانين مجلس النواب تجاه العملية الانتخابية.

وأشار الزغيد إلى أن المجلس الرئاسي لا يحق له إصدار قوانين نيابة عن مجلس النواب.

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