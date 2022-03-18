التوقيف الاحتياطي لسفير ليبيا لدى روما

قرر ديوان المحاسبة التوقيف الاحتياطي لكل من سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، والملحق الصحي بالسفارة الليبية بروما محمد عمر تيكة ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالسفارة هيام أبو بريدعة، وذلك بتهمة استغلال سلطات وظيفتهم بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وكانت “218”، قد كشفت من خلال وثائق حصلت عليها، عن تحايل الترهوني على وزارة الخارجية لغرض الحصول على مبلغ مالي بالتجاوز، عبر ادّعاء تغطية تكاليف علاج والد زوجته، ليتضح فيما بعد أن والد زوجته متوفى منذ أكثر من عام، وأنه تعمد الكذب للحصول على مبلغ مالي يتجاوز 81 ألف يورو، وفق فاتورة مبدئية محالة من مستشفى الزوربي الإيطالي بالمخالفة للقانون.

وفي وقت سابق، ناشد رئيس اللجنة المكلفة من رئيس ديوان المحاسبة بشأن تنظيم العلاج بالساحة المصرية ووكيل وزارة الصحة رئيس اللجنة المكلفة بشأن ملف مرضى الضمور العضلي الشوكي، المسؤولين بالدولة الإسراع في إحالة الوديعة المخصصة في أقرب وقت ممكن؛ وذلك لتفادي توقف الخدمات العلاجية لـ 379 حالة مرضية بشكل كامل والإضرار بهم في حال توقف الخطة العلاجية المعتمدة.

وبحسب بيان صحافي مشترك؛ فإن إحالة الوديعة المالية المقدرة بقيمة ثلاثة ملايين دولار تأخرت لأكثر من شهر ونصف، وهو ما قد يؤثر سلبيًا على مصداقية العمل، فضلاً عن تعثر الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.

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