أخبار ليبيا 24 – خبر

نفت لجنة تأمين عودة الجالية الليبية في أوكرانيا ما تم تداوله على منصات التواصل ومواقع إخبارية حول مشاركة عدد من الليبيين في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا .

وأشارت اللجنة في بيان لها اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والأوكراني، معبرة عن تضامنها الكامل مع البلد الصديق في تجاوز محنته .

ونفت اللجنة ما تناولته صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي وتؤكد في الوقت ذاته بأن الخبر عار عن الصحة تمامًا. وتخلي مسؤوليتها من أي عمل مشين يصدر عن أشخاص لا يمثلون الدولة الليبية .

ومن جهتها، أعلنت لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا. أن يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 مارس كان آخر موعد لإجلاء المواطنين الليبيين، وإعادتهم إلى أرض الوطن .

وأكدت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الخارجية أن السفارة تخلي بهذا الإعلان مسؤوليتها من أي تبعات قد تنتج جراء رغبة بعض المواطنين في البقاء داخل أوكرانيا أو الدول المجاورة.

وكانت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا حددت في 25 فبراير الماضي إجراءات الإجلاء. وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل.