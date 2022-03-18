ساباديل يدعو للحفاظ على الدخل النفطي الليبي من الفساد وسوء الإدارة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل ضرورة الحفاظ على استمرار عائدات النفط وإدارة الدخل النفطي لصالح جميع الليبيين والحفاظ عليه من الفساد أو سوء الإدارة.

وعبّر ساباديل، في تغريدة على حسابه بتويتر، عقب حوار الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية؛ عن ضرورة إقامة حوار مفتوح لتحديد النفقات الحرجة، مشددًا على أنه لا غنى عن استقلال مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي .

وأشار ساباديل إلى ضرورة الحفاظ على الدخل الإضافي من ارتفاع أسعار النفط بما يعود بالنفع على الاستثمارات المستقبلية والمساهمة في الاستقرار والازدهار مجددًا وتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة المستعدة للعب دور بناء في ليبيا، عبر الحوار والتوافق، وفق قوله.

يُذكر أن مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والتي تضم (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) عقدت اجتماعها الخميس بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير و ممثل عن نائبه علي الحبري؛ لمناقشة التقدم المُحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي ومواصلة تأمين الإنفاق الأساسي الاحتياجات ذات الأولوية.

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