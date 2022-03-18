أبوجناح يبحث الأمور المالية في تركيا

أخبار ليبيا 24

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، بصفته وزيرا مكلفا للصحة برئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية بإسطنبول بتركيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة سُبل تعجيل الإجراءات لمعالجة ومشاكل العلاج بالخارج، والأمور المالية المتعلقة بها.

وقدمت اللجنة المشكلة التفاصيل المتعلقة بعمل اللجنة منذ مباشرة أعمالها. كما طرحت الآلية المتبعة لتقديم تقارير التدقيق التي توضح فيها النقاط السلبية والإيجابية بالمتطلبات المالية.

وأوضح أبو جناح أهم أهداف الملاحق الصحية والمتمثلة في متابعة الإجراءات المتعلقة بعلاج المرضى في الساحة التركية.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة آلية واضحة لتنظيم إجراءات إيفاد المرضى. ووضع آلية لتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، من أجل تحقيق رؤية الوزارة في توطين العلاج بالداخل.

وأوضح السفير الليبي بدولة تركيا مصطفي القليب أن الإجراءات المتعلقة بالعلاج في الساحة التركية تسير بطريقة منتظمة وجيدة.

من جانبه نوه أبوجناح على ضرورة التنسيق مع المستشفيات في الساحة التركية قبل إحالة المرضى، تحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية.

وشدد أبوجناح على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج ،موكداً على ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية، لنقل المعرفة وربط المهارة من خلال التدريب والتدريب المصاحب المتمثل في إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.

يذكر أن الاجتماع حضره القنصل العام لليبيا بدولة تركيا صلاح الكاسح، وأعضاء اللجنة المكلفة بتسديد مستحقات المستشفيات التركية.