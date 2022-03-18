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معيتيق: ناقشتُ مع وليامز دعم المسار السياسي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، الخميس، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز بتونس.

معيتيق، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”ألتقيت مساء أمس الخميس، بالعاصمة التونسية تونس ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة دعم المسار السياسي والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بقاعدة دستورية توافقية ‏وتحقق أمال وتطلعات الشعب الليبي”.

ولفت إلى أن اللقاء تم خلاله التأكيد على دور المؤسسات المنتخبة ‏وقراراتها ‏للحفاظ علي وحدة الوطن ومنع الانقسام.

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قناة ليبيا الحدث

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