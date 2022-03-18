معيتيق: ناقشتُ مع وليامز دعم المسار السياسي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

التقى المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، الخميس، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز بتونس.

معيتيق، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”ألتقيت مساء أمس الخميس، بالعاصمة التونسية تونس ستيفاني ويليامز المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة دعم المسار السياسي والذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بقاعدة دستورية توافقية ‏وتحقق أمال وتطلعات الشعب الليبي”.

ولفت إلى أن اللقاء تم خلاله التأكيد على دور المؤسسات المنتخبة ‏وقراراتها ‏للحفاظ علي وحدة الوطن ومنع الانقسام.