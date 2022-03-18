“الوطنية لحقوق الإنسان”: عقد انتخابات تشريعية في بعض المناطق تعميق للانقسام

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان، بما جاء في جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، لتأكيدها أهمية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وقالت إن إجراء الانتخابات يمثل احتراماً لإرادة الشعب الليبي المتمثلة في أكثر من 2.5 مليون ناخب مسجلين بسجل الناخبين.

أضاف البيان، أن إجراء الانتخابات يتوافق مع قرارات مجلس الأمن 2571، و2570/2021، ومخرجات ومقررات مؤتمري برلين1 و2، ومؤتمر باريس؛ ذات الصلة، ونرحب بمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وندعم مساعيها الرامية إلى إقرار قاعدة دستورية وقانونية توافقية لإجراء الانتخابات.

وتابع البيان: “نرحب استعادة الزخم لمسار إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يسهم في تحقيق آمال ومطالب الليبيين، ونرحب بجهود ويليامز لإنهاء حالة الانسداد الدستوري، والحفاظ على الاستقرار واتفاق وقف إطلاق النار، والحيلولة دون التصعيد، ونرحب ببناء التوافق بين الأطراف والكيانات الليبية، لإجراء الانتخابات، للحيلولة دون تعميق الانقسامات والاستقطاب السياسي”.

واختتم البيان: “نطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في دعم جهود البعثة لمساعدة ليبيا في إجراء الانتخابات، والوصول لتسوية شاملة للأزمة الليبية، و أي مبادرات أحادية الجانب لعقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون الأخرى، محاولة لتعميق الانقسام والأزمة، و نجدد الدعوة إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بـتطبيق قرارات ملاحقة كل من ينتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، و نطالب بحظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال تُهدد السلام أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل عملية الانتقال السياسي”.