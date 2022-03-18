6 أحزاب ليبية تطالب بتضمين مشاركتها السياسية في القاعدة الدستورية

العنوان-طرابلس

قالت أحزاب ليبية أنها تدعم صياغة قاعدة دستورية تضمن إجراء انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن، وتضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية تقود إلى برلمان قادر على الالتزام بالعملية الديمقراطية وبناء الدولة المنشودة.

وطالبت الأحزاب في بيان موجه إلى لجنة صياغة القاعدة الدستورية؛ بضرورة إشراك الأحزاب في العملية السياسية الديمقراطية، وتخصيص حصة في المقاعد يكون الترشيح لها بنظام القائمة الحزبية، مقترحًا أن تكون النسبة هي 80% من المقاعد.

الأحزاب طالبت أيضا بإدراج مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات وإلغاء كل مما يخالف ذلك، إضافة إلى التشاور مع الأحزاب المرخصة كغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. للمساهمة في صياغة القاعدة الدستورية؛ لتوسيع دائرة المشاركة، وضمان قدر كبير من التوافق والدعم لتحقيق الاستقرار.

يذكر أن البيان موقع من: حزب العمل الوطني والتغيير والجبهة الوطنية وتكنوقراط ليبيا وتحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء.