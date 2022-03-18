المرعاش : اتفاق مجلس الأمن على تعيين رئيس للبعثة الأممية أمر مستحيل

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش أن روسيا لا تبحث عن فتح جبهات جديدة ضد الغرب، ولكنها في نفس الوقت لن تسمح لأوروبا أو حتى للولايات المتحدة بفرض حل في ليبيا على حساب مصالحها.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع ” العين الإخبارية” أمس الخميس، أضاف أن روسيا لن تبادر بالضغط على أوروبا إلا في حالة محاولة الولايات المتحدة وأوروبا إنهاء أي دور لها في ليبيا.

ولفت إلى أن روسيا ستسعى على بقاء الوضع الراهن في ليبيا حتى تنتهي أزمة أوكرانيا، وهذا أيضًا يفرض على أمريكا وأوروبا أن تحافظ على الأوضاع في ليبيا وعدم المغامرة بإبعاد روسيا بشكل نهائي عن الملف الليبي.

وعن ورقة النفط والضغط على روسيا، أفاد المرعاش بأن ليبيا لن تستطيع زيادة إنتاجها، نظرًا لما تعانيه عمليات الإنتاج من صعوبات بسبب حالة الحقول النفطية التي تحتاج إلى ضخ أموال طائلة لتطويرها، وهو ما لن يتوفر قبل سنتين، بحسب بعض الدراسات الفنية.

والملف الأخير المهم بحسب ما بينه المرعاش هو تشكيل البعثة الأممية الذي أكد أنها ستبقى بدون رئيس لأن الاتفاق على أي شخصية الآن داخل مجلس الأمن الدولي مسألة مستحيلة، وربما يحدث توافق على تمديد عمل البعثة لـ 6 أشهر أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية