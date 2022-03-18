ما الذي يجب على واشنطن القيام به لتحجيم الدور الروسي؟

اعتبر تقرير نشر في جريدة “وول ستريت جورنال” أنه لا شيء يهم سلام العالم الآن وأمن أميركا بشكل خاص أكثر من إفشال الحملة العسكرية التي يشنها فلاديمير بوتن في أوكرانيا، مضيفًا أن إدارة بايدن يتعيّن عليها القيام بثلاثة أشياء أولا دعم قدرة كييف على القتال، فإبقاء الجيش الأوكراني في الميدان هو الآن مصلحة استراتيجية رئيسية للولايات المتحدة.

ورأى التقرير أنه يتعيّن على إدارة بايدن أن تشدد العقوبات على روسيا خاصة في مجال الطاقة لتصبح أكثر فعالية، بينما يتعلق الإجراء الثالث في أن تجعل واشنطن معارضة بوتين جوهر سياستها الخارجية العالمية، وهو ما يجعل الوجود الروسي في عدة دول مثل سوريا وليبيا وجنوب الصحراء الأفريقية أكثر صعوبة، خاصةً مع تزايد الضغط الاقتصادي والعسكري على موسكو.

واستدرك كاتب التقرير أن ذلك لن يكون سهلاً؛ فبوتين لا تزال لديه القدرة على المناورة، خاصةً أن فريق بايدن يسعى وراء العديد من الأهداف ويجد صعوبة في التركيز على هدف واحد، ولذلك يجب على بايدن أن يركز على عزلة بوتن خارجيًا لجعله يدفع ثمن هجومه على أوكرانيا.

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