موظفو المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي يطالبون بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر

طالب موظفو المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي في بيان لهم بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة منذ 4 أشهر.

وحذر الموظفون بحسب البيان من العواقب الخطيرة المترتبة على هذا التأخير، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

ووجه العاملون دعوتهم إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا ووزارة النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لحل مشكلاتهم مهددين بـخطوات تصعيدية لا يمكن التنبؤ بمداها في حال عدم تلبية مطالبهم.

ودعا الموظفون إلى الاستجابة للدعوات الدولية في مجلس الأمن بعدم تسييس قطاع النفط، والتوزيع العادل لإيراداته إضافة إلى تسوية أوضاع الموظفين الإدارية والتوقيع على تنسيبهم للشركات التي عينوا فيها بشكل يضمن حقوقهم بما فيها الفئات الوظيفية.

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