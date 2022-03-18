ديوان المحاسبة طرابلس يوقف سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني عن العمل لارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية أضرت بالمال العام

أوقف ديوان المحاسبة طرابلس، سفير ليبيا في إيطاليا عمر الترهوني عن العمل، بناءً على تقارير لجنة الفحص والمراجعة التي ذكرت ارتكابه مخالفات وتجاوزات مالية أضرت بالمال العام.

كشفت وثائق، تحايل سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني على وزارة الخارجية لغرض الحصول على مبلغ مالي بالتجاوز، عبر ادّعاء تغطية تكاليف علاج والد زوجته، ليتضح أن والد زوجته متوفي وأنه تعمد الكذب للحصول على مبلغ مالي يتجاوز 81 ألف يورو، وفق فاتورة مبدئية محالة من مستشفى الزوربي الإيطالي بالمخالفة للقانون.

وأظهرت الوثائق، التي عرضتها إحدى القنوات، رسالة موجهة من السفير الترهوني إلى مدير إدارة شؤون العلاج بالخارج في مارس الجاري، يطلب فيها الترهوني ضم والد زوجته المريض “الهاشمي بالحاج” إلى العلاج على حساب الدولة، مُدّعياً معاناته من مرض مزمن مرفق مع مراسلته صورة للتقرير الطبي.

وبعد مراجعة الطلب تبين لإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة أن “الهاشمي بالحاج” والد زوجة السفير عمر الترهوني قد توفى منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهره مستخرج رسمي للوفاة صادر بتاريخ 28 /3 / 2020، ومحال بشكل رسمي من طرف المكلف بالشؤون القنصلية سفيان أبو شعالة.

وعلى الفور طالب مدير إدارة الشؤون العلاجية أحمد مليطان في خطاب مؤرخ في 16 من الشهر الجاري الملحق الصحي بالسفارة الليبية بروما بإيقاف إجراءات السداد، وعدم خصم القيمة التي تبلغ 81.967.22 ألف يورو من الوديعة المحالة للسفارة، كما طالب مليطان وفق الوثيقة التي حصلت عليها 218 الملحق الصحي ببيان أسباب اتخاذ إجراءات لسداد قيمة مالية علاجية لشخص متوفي منذ العام 2020، محمّلاً إياه التبعات القانونية لاتخاذ هذا الإجراء المخالف للقانون.