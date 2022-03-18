مقترح أمريكي لإدارة عائدات النفط الليبي

العنوان-طرابلس

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن واشنطن تقترح آلية قصيرة الأمد؛ لإدارة عوائد النفط في ليبيا، تتمتع بشفافية كافية بشأن الإيرادات والمصروفات؛ لمساعدة البلاد خاصة مع احتدام التنافس بين رئيسي وزراء على السلطة.

وأشار نورلاند، في تصريحات نقلتها صحيفة “العرب” عن رويترز، إلى أن المقترحات الأمريكية؛ تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية، من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

ويسود تخوف من أن يمتد التنافس السياسي إلى تأزم الأوضاع الاقتصادية خاصةً بعد أن طالب مجلس النواب المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إرسال الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن التهديدات بوقف النفط.

وبحسب الصحيفة؛ فإن أي تهديد لإنتاج ليبيا من النفط من شأنه أن يؤثر سلبيًا على الأسواق العالمية خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

جديرٌ بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة هي وحدها المنوط بها التعامل مع صادرات النفط، على أن ترسل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي.