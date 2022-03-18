‏لجنة حقوق الإنسان تتابع قضية اختفاء الطفلة آية باشاغا

أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تتابع المعلومات والتقارير الأولية المتوفرة إزاء واقعة اختفاء الطالبة “آية محمد باشاغا”، المنتسبة لمدرسة “عبدالرحمن الداخل” الزيتونة، الكائنة في حي قرجي بالعاصمة طرابلس -الخميس.

يُذكر أن الرواية المتداولة لواقعة اختفاء الطفلة مفادها بأنها ذهبت إلى مدرستها صباح الخميس دون الزي المدرسي المحدد، لتطردها إحدى الاختصاصيات الاجتماعيات من المدرسة بسبب مخالفتها للزي، وأمرتها بالرجوع إلى منزلها واستبدال الزي، لتختفي في الشارع الخالي من المارة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها -الجمعة- نشرته على منصتها الإعلامية، وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف جهود البحث والتحري عن مصيرها.

ونشرت اللجنة الوطنية بالخصوص أرقاماً هاتفية تهيب من خلالها كافة المواطنين للإدلاء بأية معلومات تتوفر لديهم والتواصل مع اللجنة، مساهمةً في إيجاد الطالبة المختطفة أو المختفية.

وتجدر الإشارة إلى تنامي ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري في أرجاء مختلفة من البلاد، خاصةً التي تشهد انفلاتاً أمنياً مع انتشار السلاح الخارج عن سيطرة أجهزة الدولة الأمنية، علاوةً على ظاهرة الابتزاز المالي مقابل إرجاع المختطفين الذين يكونون عادةً من الأطفال، والتي لا تهدأ وتيرتها إلا لتعود من جديد دون وجود رادع نحو حل جذري لإيقاف هذه الجرائم.

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