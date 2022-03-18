السائح: ليبيا أصبحت خارج الموجة الرابعة ونهاية كورونا قريبة

قال حيدر السائح مدير مركز مكافحة الأمراض إن ليبيا رجعت كلها زرقاء، و100% ليبيا بالكامل خارج الموجة الرابعة ورجوعنا لوضع الاستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي كما موضح في الخريطة.

أضاف على فيسبوك: “الحمدلله ولكن لا نستطيع القول أن كورونا انتهت، نأمل ذلك لكن مزال مبكر قول مثل هذا الكلام ضروري نرفع نسبة الناس المطعمة في بلادنا، فرصة الآن نخرج من الوباء نهائيا لو زاد عدد الناس المطعمة، والله فرصة قوية الآن لأن الانتشار غير كبير ولذلك زيادة المناعة بالتطعيم ستقفل انتقال الفيروس بين الناس.. سبحان الله وين كنا ووين أصبحنا، الحمدلله أولا وأخيرا وجمعة مباركة”.