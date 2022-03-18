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أبوجناح يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات علاج الليبيين في تركيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج في تركيا، وضرورة التنسيق مع المستشفيات قبل إحالة المرضى إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع أبوجناح مع أعضاء اللجنة المكلفة بتسديد مستحقات المستشفيات التركية، الجمعة، حيث قدّمت اللجنة المُشكّلة تقريرًا عن أعمالها، كما طرحت الآلية المتّبعة لتقديم تقارير التدقيق في المطالبات المالية المستحقة على الدولة الليبية.

واستعرض الاجتماع آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، بشأن التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر، ونقل المعرفة وربط المهارات من خلال التدريب والتدريب المصاحب، المتمثل في إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن ثم متابعته في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

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