وهيبة: المجلس الرئاسي لن يسمح بالانقسام ويدعم مبادرة وليامز

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي يؤكد دعمه مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية تمكّن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن الانتخابات هي ما يريده الليبيون، وأثبتته الأرقام من خلال تسجيل قرابة 3 ملايين في سجل الناخبين.

وهيبة، أضافت في تصريحات صحفية أنه خلال لقاء المجلس الرئاسي بسفراء عدد من الدول التي شاركت في مسار برلين 1 و2، أكدوا أهمية مواصلة المجلس دوره في المصالحة الوطنية، والمحافظة على وحدة البلاد، والعمل مع كافة الأطراف، و المجلس يحث مجلسي الدولة والنواب على التوافق لإنجاح مبادرة المستشارة الأممية للوصول إلى انتخابات.

وتابعت أن المجلس يرى أن المشكلة سياسية أكثر منها قانونية، والحل لا بد أن يكون سياسيا، والمجلس ملتزم بالعمل مع كل الأطراف، و لن يسمح بالعودة لأي انقسام مؤسسي، أو صدام مسلح في البلاد، و دعم مبادرة وليامز، في الوقت الراهن، التي تحظى بمساندة دولية وإجماع دولي والتركيز عليها، مهم لإنجاحها.