غرق 12 مهاجراً على الأقل غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس

قال مسؤول في الحماية المدنية التونسية لوكالة «رويترز» للأنباء إن 12 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق قاربهم قبالة ساحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، اليوم الجمعة.

وأضاف المسؤول أن 12 جثة انتشلت قبالة ساحل ولاية نابل التونسية مشيراً إلى أن معظمها لمهاجرين من سوريا.

وفي الأشهر القليلة الماضية غرق العديد من المهاجرين قبالة ساحل تونس مع تزايد وتيرة المحاولات لعبور البحر إلى أوروبا انطلاقاً من تونس أو ليبيا صوب إيطاليا.

وخاطر مئات الآلاف بأرواحهم لعبور البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية، هرباً في الغالب من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتراجعت أعداد الوافدين إلى إيطاليا، أحد طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا، في السنوات القليلة الماضية لكنها عادت للتزايد من جديد.