بعثة الاتحاد الأوروبي: نتطلع لاستفادة جميع الليبيين من دخل النفط والحفاظ عليه من الفساد

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وضمان الاستفادة من عائدات النفط.

وقالت البعثة في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه “في الظروف الاستثنائية الحالية في ليبيا وعلى الصعيد العالمي، على الليبيين ضمان استمرار عائدات النفط واستفادة الجميع منها، وهناك حاجة إلى استقلالية وحيادية المؤسسات مثل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ، وحوار مفتوح لتحديد النفقات الحرجة”.

وأضاف بيان البعثة: “في الوقت نفسه، يجب الحفاظ على الدخل الإضافي من ارتفاع أسعار النفط لصالح الاستثمارات المستقبلية والمساهمة في الاستقرار والازدهار، ولا غنى عن وجود استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والمزودة بموارد جيدة ومصرف ليبيا المركزي الموحد”.

وأشار البيان إلى أن “كل هذا تمت مناقشته في اجتماع لمجموعة العمل الاقتصادية، في طرابلس، ركز على التطلع إلى المستقبل، وكان حوارا جيدا للغاية مع فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية جنبا إلى جنب مع الرؤساء المشاركين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة الأمريكية في ليبيا ومصر”.

وتابع البيان: “نتطلع إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة المستعدة للعب دور بناء، المبني على الحوار والتوافق، لضمان أن يصبح الاقتصاد محركًا للسلام، وأن يتم إدارة دخل النفط لصالح جميع الليبيين والحفاظ عليه من الفساد أو سوء الإدارة”.