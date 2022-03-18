أبو جناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية بمدينة إسطنبول التركية، الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا.

حضر اللقاء، السفير الليبي في تركيا مصطفى القليب، والقنصل العام صلاح الكاسح، وأعضاء اللجنة المكلفة بتسديد مستحقات المستشفيات التركية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وقدمت اللجنة المشكلة تقريرًا عن أعمالها، كما طرحت الآلية المتبعة لتقديم تقارير التدقيق في المطالبات المالية المستحقة على الدولة الليبية، كما تباحث المجتمعون حول آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، بشأن التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر.

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من جانب آخر، أكد الوزير ضرورة التنسيق مع المستشفيات قبل إحالة المرضى، وتحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج.

وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية، ونقل المعرفة وربط المهارات من خلال التدريب والتدريب المصاحب، المتمثل في إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية في تركيا, (وزارة الصحة)

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية في تركيا, (وزارة الصحة)