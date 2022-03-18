حكومة الدبيبة تغلق المجال الجوي لليوم الـ16.. ووليامز تدعو لعودة الرحلات

جددت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز -الجمعة- دعوتها لفتح المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الداخلية، مؤكدةً أن “حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه”.

وقالت وليامز في هذا الصدد -عبر تغريدة لها على حسابها في تويتر، إنها تضم صوتها إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير، في إشارة إلى تعليق الرحلات الداخلية خاصةً بين طرابلس وبنغازي لليوم السادس عشر على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الطيران قد أغلقت المجال الجوي الليبي أمام الرحلات الداخلية بين المطارات الليبية، في الثالث من شهر مارس الجاري، فيما اتهم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أنها كانت وراء هذا الإجراء الذي وصفه باشاغا حينها بأنه لعرقلة وصول وزراء حكومته من المنطقة الغربية إلى طبرق لأداء اليمين الدستورية، وذكر أنه تقدّم بشكوى إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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