ستيفاني: سفير تشيك لدى ليبيا يدعم محادثات “النواب والدولة”

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز سفير الجمهورية التشيكية لدى ليبيا يان فيتشتال اليوم الجمعة خلال زيارتها إلى تونس.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر” طالعتها “الساعة 24” إن السفير فيتشتال أعرب عن دعمه للمحادثات التي سوف تيسرها الأمم المتحدة بين مجلس النواب ومجلس الدولة لبناء توافق على قاعدة دستورية للسماح بإجراء الانتخابات.

وأضافت: “اتفقنا على أهمية ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا منسقة وبناءة”.