شركة الكهرباء تطالب المواطنين بتسديد الفواتير مقابل خدماتها

دعت الشركة العامة للكهرباء كافة المواطنين وأصحاب المحال التجارية ومزاولي الأنشطة الصناعية والزراعية، وغيرها من مهن وأعمال خاصة بالتعاون مع الشركة لتسوية أوضاعهم التعاقدية.

وطالبت الشركة المستهلكين بكافة شرائحهم بتسديد ما عليهم من ديون وتسديد فواتير الكهرباء، لأجل مساعدة الشركة في مسعاها لإنجاح حملة تحصيل الإيراد العام والقضاء على التوصيلات غير القانونية، بهدف التقليل من الفاقد التجاري والتخفيف من معاناة المواطنين – وفق التنويه الذي نشرته الشركة على منصاتها الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قد عقد اجتماعاً -الخميس- لوضع الترتيبات الأخيرة للحملة التي ستنطلق الأحد المقبل بكافة ربوع البلاد، للقضاء على الفاقد التجاري والرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

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