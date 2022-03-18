بن شرادة: اتفقنا مع ستيفاني على الاهتمام بالمسار الدستوري

قال عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، إن أعضاء بالمجلس اتفقوا مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على ضرورة الاهتمام بالمسار الدستوري لحل أزمة البلاد.

وأوضح بن شرادة لوكالة الأناضول التركية، أنّه جرى التوافق في هذه الجلسة على أنّه يجب الاهتمام بالمسار الدستوري كما جاء في الاتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف بن شرادة أنّ هذا الأمر يتحقق من خلال تشكيل لجنة من 12 عضوا لتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور، حسب خارطة الطريق التي اعتمدت في التعديل الدستوري رقم 12 لمجلس النواب.

وأشار بن شرادة إلى أن أعضاء مجلس الدولة أبلغوا وليامز بأن أي حوار يكون خارج هذا الاتفاق لن يكتب له نجاح، مضيفا أنّ البعثة الأممية وافقتهم في هذا الطرح.