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بلدية سرت توزع أدوية ومستلزمات طبية على المستشفيات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزعت بلدية سرت -الخميس- كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية على المراكز الصحية والمستشفيات بالمدينة، والمحلات الواقعة في نطاق البلدية وضواحيها.

ووزعت المواد الطبية على أكثر من 15 مركزاً صحياً في سرت وما حولها، إضافةً إلى مجمع عيادات سرت ومستشفى ابن سيناء ومركز الأورام- وفقاً لتصريح أدلى به عميد بلدية سرت مختار المعداني، لوكالة الأنباء الليبية “وال”.

وسلّمت البلدية الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مديري المراكز الصحية بحضور مخاتير المحلات، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية، بما يكفي هذه المرافق الصحية لمدة شهرين تقريباً – حسبما أوضح المعداني.

يشار إلى أن بلدية سرت تسلمت أيضاً حاوية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، والإسعافات الأولية والمستلزمات الوقائية لفيروس كورونا مقدمة من جهاز الإمداد الطبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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