الهلال الأحمر بيفرن وجادو والرجبان يبحثون دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان القادم

عقد المجلس البلدي جادو والهلال الأحمر جادو والرجبان ويفرن اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان القادم.

وناقش الاجتماع آلية تجهيز سلات غذائية رمضانية، حيث تم التأكيد على ضرورة البدء في حصر الأسر المحتاجة بمدينتي جادو والرجبان، وذلك بالتعاون مع صندوق الزكاة بجادو والرجبان ومختاري المحلات بالبلديات.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس البلدي جادو، ومدير فرع الهلال الأحمر يفرن، ورؤساء شعبتي هلال الاحمر جادو والرجبان، ومدير مكتب الزكاة جادو، إضافة إلى عدد من مختاري المحلات ونشطاء المجتمع المدني بجادو.

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