ناقشنا مع وليامز التعديل الدستوري الثاني عشر الأخير – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في تصريحات صحافية إن النقاش تم خلال اللقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز،حول المسار الدستوري، والتعديل الدستوري الثاني عشر الأخير.

واوضح إنهم أطلعوا ويليامز على التشابه الكبير بين التعديل الدستوري الثاني عشر ومبادرتها الأخيرة. كما أكدت المستشارة الأممية أنها ستتعاون تعاونا كاملا وتدعم لجنتي مجلسي النواب والدولة. لإنجاز قاعدة دستورية.

ونوه إلى أن النقاش تم مع وليامز حول مقترح فتح مسودة الدستور والنظر في المواد الخلافية والاستفتاء عليها. وفي حال رفضها نذهب إلى قاعدة دستورية.

وفي سياق متصل أعرب السفير التشيكي لدى ليبيا يان فيتشتال خلال لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن دعمه للمحادثات التي ستيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة لبناء توافق على قاعدة دستورية للسماح بإجراء الانتخابات،

في حين طاوضحت وليامز عبر حسابها على تويتر خلال لقاء السفير التشيكي أن الاتفاق سيكون على أهمية. ضمان أن تكون جميع الجهود الدولية. بشأن ليبيا منسقة وبناءة.

وفي سياق متصل قالت مستشارة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تصريح لها اليوم الجمعة عبر حسابها على تويتر إنه ‏منذ اكثر من اسبوعين والرحلات المدنية من ‎طرابلس الى ‎بنغازي معلقة.

وجددت وليامز تأكيدها على أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه.

وتابعت ” اضم صوتي الى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية. المدنية دون اي تاخير.

وفي سياق أخر أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. أن الهدف الرئيسي للحكومة هو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.