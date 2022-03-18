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مصباح أوحيدة: البعثة الأممية تعمل على أن تكون المصالح الأجنبية هي الأساس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة إن المجتمع الدولي غير جاد في إنهاء المراحل الانتقالية.
وأضاف أوحيدة في تغريدة عبر “تويتر”: “ما نصت عليه المادة 25 في اتفاق برلين نُسف في ملتقى حوار تونس وجنيف بالرغم من التنويه عليه في الجلسات ولكن كان المخطط مرحلة انتقالية أخرى”.
وتابع: “ما نراه من البعثة الآن هو رفض المخرجات الوطنية والعمل على أن تكون المصالح الأجنبية هي الأساس”.
يشار إلى أن أوحيدة يعترض على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بتشكيل لجنتين من مجلسي النواب والدولة تضم كل منهما 6 أعضاء للمشاركة في حوار من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات.

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صحيفة الساعة 24

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