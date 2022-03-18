بن شرادة: وليامز ستدعم لجنتي مجلسي النواب والدولة لإنجاز قاعدة دستورية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن أعضاء المجلس ناقشوا خلال لقائهم مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز المسار الدستوري، والتعديل الدستوري الثاني عشر الأخير.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أضاف: “أطلعنا وليامز على التشابه الكبير بين التعديل الدستوري الثاني عشر ومبادرتها الأخيرة”.

ونوه إلى أن المستشارة الأممية أكدت أنها ستتعاون تعاونا كاملا وتدعم لجنتي مجلسي النواب والدولة لإنجاز قاعدة دستورية.

بن شرادة أوضح أن اللقاء ناقش مقترح فتح مسودة الدستور والنظر في المواد الخلافية والاستفتاء عليها، وفي حال رفضها نذهب إلى قاعدة دستورية، على حد قوله.

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