هيئة البحث عن المفقودين تتلقى دعوة لحضور ملتقى خبراء متعلق بمفقودي ليبيا

وجهت رئيسة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بدولة هولندا كاثرن بومبوج، دعوة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لحضور ملتقى لفريق الخبراء لوضع استراتيجية مستدامة متعلقة بالمفقودين في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى الجمعة، ضم بومبورج رفقة فريق الخبراء بالجنة الدولية لشؤون المفقودين مع رئيس الهيئة العامة للبحث على المفقودين كمال السيوي، ومدير إدارة الرفات بالهيئة لطفي المصراتي، حيث جرى الاطلاع على آليات عمل اللجنة والمعاير الدولية المتبعة في الكشف عن المقابر الجماعية، والعمل عليها حسب الإجراءات المتعارف عليها دولياً.

يُذكر أن رئيس الهيئة التقى في فبراير الماضي كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، المستشارة دوناتيلا رونيرا، في إطار توضيح آليات عمل الهيئة ومهامها.

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