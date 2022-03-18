ويليامز تدعو السلطات الليبية لفتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية

أخبارليبيا24

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز السلطات الليبية إلى استئناف الرحلات الجوية الداخلية من طرابلس إلى بنغازي.

وقالت وليامز. في تغريدة على حسابها في “تويتر” :”إن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه”.

وأضافت مستشارة الأمين العام وليامز أنه منذ أكثر من أسبوعين والرحلات المدنية من طرابلس إلى بنغازي معلقة.

وتابعت وليامز :”أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير”.

وكان وزير المواصلات. في حكومة الوحدة الوطنية أصدر تعليماته إلى مصلحة الطيران المدني بتعليق وإيقاف الرحلات الداخلية بين المطارات بالمنطقة الشرقية والغربية.