البكوش: المبعوث الأمريكي استدعى الدبيبة وأمره بتسليم السلطة

قال مستشار لجنة الحوار السابق بمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند يتعامل مع الليبيين بطريقة بول بريمر في العراق، ويعتبر نفسه الحاكم المدني في ليبيا، وأكبر دليل استدعاءه لرئيس الحكومة (منتهية الولاية) عبد الحميد الدبيبة إلى فندق كورنثيا، وتوجيه أوامر بالدخول في حوار تسليم السلطة لباشاغا، وفتح الأجواء لاستقبال.

وأضاف البكوش على فيسبوك: “كل هذا بعد أن جاء بعد زيارة المبعوث الأمريكي للقاهرة، يعني التنسيق الأمريكي لدعم تحالف باشاغا سيكون الضربة القاضية لحكومة الدبيبة”، على حد تعبيره.