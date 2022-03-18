مصدر لـ218: تكليف عثمان عبد الجليل ناطقاً باسم الحكومة الليبية

أكد مصدر لـ218، إصدار رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قراراً يقضي بتكليف وزير الصحة بحكومته عثمان عبد الجليل ناطقاً رسمياً باسم الحكومة.

ويأتي تعيين عبد الجليل بمهام الناطق باسم الحكومة، بعد أن أعلن نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني تسلّم ديوان رئاسة الحكومة في المنطقة الشرقية، والبدء بمباشرة مهامه في وقت يقود فيه باشاغا جهوداً دبلوماسية لمحاولة نيل اعتراف دولي بحكومته، بعد رفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وتمسكه بإجراء الانتخابات وفق مقترح أعلنه بالخصوص.

يُذكر أن عثمان عبد الجليل تولى مهام وزير التعليم بحكومة فائز السراج، قبل أن يُقدّم استقالته مدفوعاً بموجة احتجاجات واعتصامات واسعة من طرف المعلمين شلّت قطاع التعليم.

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