المعداني يعلن بدء انفراج أزمة الوقود في سرت

قال عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني إن أزمة نقص الوقود في المدينة بدأت في الانفراج تدريجيا.

وأشار المعداني، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إلى استقبال شاحنات محملة بالوقود الخميس الماضي، قادمة من مستودع رأس المنقار بالمنطقة الشرقية، بال إضافة إلى إلى انتظام وصول نسبة من حصة سرت من مستودع الوسطى في مصراتة بشكل يومي.

وبالنسبة لغاز الطهي، صرح مدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الأميل بأن سرت تستقبل بشكل شبه يومي، شاحنة أو إثنتين، الواحد محملة بـ 490 إسطوانة، توزع بإشراف مراقبة الاقتصاد في المدينة عن طريق المساهمين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية.