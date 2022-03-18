لجنة حقوق الإنسان تدين مقتل طفلين في بنغازي بسبب الألغام

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها للحوادث التي راح ضحيتها المدنيون، وخاصةً الأطفال جراء انفجارات الألغام المتكررة ومخلفات الحروب، في إشارة إلى تسجيل قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة، مقتل طفلين شقيقين، هما يوسف علي الجرو الجازوي، البالغ من العمر 10 سنوات وعبدالرحمن البالغ من العمر 7 سنوات، متأثرين بجروح أصيبا بها ونُقلا على إثرها إلى مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي وفارقا الحياة.

أصيب الطفلان -الخميس- إثر انفجار لغم مضاد للأفراد من مخلفات المعارك في منطقة الطلحية بالمدينة – وفقاً لبيان اللجنة.

وناشدت اللجنة عبر بيانها -الجمعة- كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية العاملة في ميدان نزع الألغام والمفخخات وإزالة مخلفات الحروب، بتقديم يد المساعدة لليبيا من أجل المساعدة على تفكيك وإزالة جميع الألغام ومخلفات الحرب، كما طالبت الجهات المسؤولة في حكومة الوحدة الوطنية تكثيف الجهود لإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وجدد البيان دعوة اللجنة للسلطات المختصة إلى تنبيه جميع المواطنين الذين هُجروا من بيوتهم أو مزارعهم أو مرافقهم التي وقعت في ساحات القتال، بعدم العودة إليها إلا بعد إجراء المسح الفني لها من قبل الجهات المختصة ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الهندسة العسكرية والمركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، والحصول على إذن كتابي من وزارة الداخلية حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

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