المختطفة في طرابلس..الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الداخلية تكثيف الجهود للبحث عن الطفلة “آية”

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طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا. وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف جهود البحث عن الطالبة “أية محمد باشا آغا” المختفطة في طرابلس.

وأوضحت اللجنة. أن الطالبة اختطفت بعد خروجها من مدرسة عبدالرحمن الداخل الزيتونة الواقعة بمنطقة قرجي بمدينة طرابلس، صباح يوم أمس الخميس.

وأشارت إلى أنه بحسب الروايات المتداولة فإن الطفلة أية. ذهبت للمدرسة بالأمس صباحًا بدون زي مدرسي فقامت إحدى الإخصائيات الاجتماعيات بطردها من المدرسة بسبب مخالفتها للزي المدرسي.

وأوضحت اللجنة. أنه عند خروجها من المدرسة والشارع خالى من المارين تم اختطافها، مشيرة إلى أن أسرتها الآن في حالة من الذعر والخوف على مصير طفلتهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم. أن الوزير موسى محمد المقريف وجه مكتب المُتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، بالتّحقق من مُلابسات اِختفاء الطالبة.