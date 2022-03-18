معيتيق: ناقشتُ مع السفيرة البريطانية سبل توحيد المؤسسات الليبية مع البعثة الأممية

التقى المرشح الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الجمعة، سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال لمناقشة تطورات العملية السياسية.

معيتيق، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”جمعنا اليوم الجمعة لقاء مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال لمناقشة تطورات العملية السياسية”.

وأوضح أن اللقاء، أكد على “ضرورة الدعم الدولي في هذه المرحلة لقرارات المؤسسات الليبية المنتخبة، والعمل علي توحيدها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة”.

وتابع: ”شددنا على ضرورة وجود سلطة تنفيذية حقيقية قادرة علي التواجد في كل ربوع الوطن و تلبية تطلعات الشعب الليبي لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية”.