الحرس البلدي بنغازي يقفل عدة مخابز

العنوان – بنغازي

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي الجمعة، أنه تم قفل عدة مخابز لعدم تقيدها بالوزن والتسعيرة.

وذكر المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي أن دوريات جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع البحث الجنائي تمكنت من ضبط عدة مخالفات أخرى أهمها عدم الاهتمام بالنظافة العامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن تم خلال حملة التفتيش على المخابز تسجيل مخالفات منها عدم وجود ميزان و عدم وجود إجراءات قانونية و صحية للعاملين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات المحامي العام بشأن ضبط تسعيرة رغيف الخبز.

وكانت الإدارة العامة للبحث الجنائي حذرت أصحاب المخابز في مدينة بنغازي من مخالفة التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد، وذلك وفقا لتكليفها من المحامي العام بمراقبة التسعيرة وإغلاق المخابز المخالفة بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي بنغازي.

وأكدت إدارة البحث الجنائي، أن من يخالف التسعيرة المحددة وهي “الخبز الإفرنجي بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام – الخبز الليبي (المحور) بسعر 250 درهم للرغيف ذي الوزن 100 جرام-الخبز العربي (الشامي) 125 درهم للرغيف ذي 50 جرام” سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإغلاق.