الاستعداد لتدشين صالة الركاب بمطار بنينا الدولي

أكد مدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بمدينة بنغازي عبدالناصر نجم، أن تنفيذ مشروع إنشاء صالة الركاب بمطار بنينا، جاء نتيجة جهود الهيئة في تحريك عجلة الاستثمار وتطوير البنية الأساسية بالبلاد.

وأشاد نجم أثناء تفقده للمشروع، الجمعة رفقة مدير عام مصرف التجارة والتنمية القائم على إنشاء المشروع ومدير المشروع بالشركة المنفذة، بجهود القائمين على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد بعشرة أشهر، حيث من المنتظر افتتاح صالة الركاب خلال شهر أبريل المقبل.

وتبلغ سعة محطة الركاب 2.5 مسافر سنوياً، حيث تنفذ وفق المواصفات والمعايير الدولية، وتشمل عدداً من المرافق والخدمات، بالإضافة لسوق حرة ومكاتب لرجال الأعمال.

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