السايح: ليبيا بالكامل خارج الموجة الرابعة ولابد من زيادة متلقي اللقاح

العنوان – طرابلس

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض حيدر السايح الجمعة، إن ليبيا بالكامل خارج الموجة الرابعة.

وأضاف السايح في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”رجعنا لوضع الاستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي”.

وأوضح مدير المركز بالقول :”لكن لا نستطيع القول إن كورونا انتهت، نأمل ذلك لكن مزال مبكر قول مثل هذا الكلام”.

وشدد السايح على ضرورة رفع نسبة متلقي التطعيمات، مؤكدًا أنها فرصة الآن للخروج من الوباء نهائيا لو زاد عدد متلقي اللقاح.

وأكد مدير المركز أن الآن فرصة قوية للخروج من الوباء لأن الانتشار غير كبير ولذلك زيادة المناعة بالتطعيم ستقل انتقال الفيروس بين الناس.