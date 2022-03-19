عيسى: طائرة الشحن الليبية الأنتينوف الرابضة في كييف لم تصب بأي ضرر

أكد السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى، أن طائرة الشحن الليبية الأنتينوف 100-124 لم تصب بأي أذى نتيجة المعارك الجارية بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأضاف عيسى في منشور، الجمعة، أنه “تواصل مع مدير إدارة المتابعة الفنية بشركة الأنتينوف، بشأن طائرة الشحن العملاقة الليبية 100-124 الرابضة في مدينة كييف لغرض الصيانة، والذي أفاد بأن الطائرة الليبية بسلام ولاتزال في الحظيرة المخصصة لها ولم تصب بأي أضرار حتى تاريخه”.

يُذكر أن طائرة الشحن الليبية أنتينوف An-124 التابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، تربض في مصنع الأنتونوف بكييف لغرض الصيانة منذ العام 2009.

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