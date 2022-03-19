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أبو هيسة: تشكيل لجنة لحصر مخزون الدقيق في البلاد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

دعا وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، إلى الاسراع في الإجراءات اللازمة لحصر الكميات الموجودة من القمح ومخزون الدقيق، للتوصل لحل الأزمة الراهنة بأقرب وقت، بعد تصاعد المخاوف من تعرض البلاد لأزمة في الإمدادات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

 ومن خلال التواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة ونقابة الخبازين والشركة الوطنية للمطاحن بنغازي، والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة طرابلس، بالاضافة لشركات المطاحن الخاصة على مستوى ليبيا،

 فقد باشرت اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة، أمس الخميس، والمعنية بمتابعة إنتاج مادة الدقيق في السوق الليبي عملها لوضع آلية مناسبة للتغلب على الأزمة في البلاد،.

 وخرجت اللجنة بنموذجاً موحداً لمتابعة وحصر كميات المواد الخام من القمح، وكميات المخزون من إنتاج مادة الدقيق،

 

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أبوهيسة وزير الصناعة والمعادن وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة

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صحيفة الساعة 24

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