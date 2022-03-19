نورلاند: الكبير والحبري بصدد توحيد المصرف المركزي في القريب العاجل

صرح السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند بخصوص مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن هناك تقدمًا واضحًا في عملية توحيد المصرف.

نورلاند وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية وخلال مؤتمرٍ صحفي بخصوص توحيد مصرف ليبيا المركزي قال: في الواقع لست خبيرًا اقتصاديًا ولا أستطيع أن أجزم إن كان الأمر ممكنًا تحقيقه في وقت قصير، ولكن أستطيع أن أقول: إن ما تحدثنا عنه أمس الخميس مع المحافظ ونائبه عن مصرف والفرع المصرف بالشرق، وتحصلنا على تحديتاث مميزة جدًا وتقدم واضح جدًا في عملية التوحيد.

وأضاف نورلاند: “بلقائنا مع المحافظ ونائبه في تونس، هناك تطور كبير في العمل حتى أنهم قاموا بتحديث ستة مسارات للعمل عليها في هذا الشأن وبصدد توحيد المصرف في القريب العاجل”.

نورلاند اختتم تصريحه بالقول: “كان هناك وفد من مصرف ليبيا المركزي قد زار أمريكا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالحديث عن هذا الجانب، وهناك تقدم واضح في هذا الشأن، ونتوقع بأن تكون هناك نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة”.