البنك الدولي: توقعات بتحسن الاقتصاد الليبي

توقع البنك الدولي احتمالية أن يشهد الاقتصاد الليبي تحسنا في ثلاث مسائل مهمة على رأسها ارتفاع نسب النمو، وزيادة المداخيل، والتحسن في الميزان التجاري، وذلك خلافا لتوقعات خبراء آخرين بشأن التأثير المحتمل للحرب على أوكرانيا على الوضع المالي في ليبيا.

وقد رجح البنك الدولي حدوث تحسن في أرصدة المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية وتعزيز معدلات النمو في ليبيا، بحسب التقرير.

ووضح التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن ليبيا، أن البلدان المصدرة للمحروقات قد تكون أكبر مستفيد من سوق الطاقة وعلى رأسها ليبيا، إلى جانب قطر والسعودية والكويت والجزائر في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا .

وعلى عكس البلدان المصدرة، توقع البنك أن تتعرض الدول غير المنتجة للنفط لتداعيات سلبية قد تقود إلى توترات اجتماعية إضافية.