الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بتكثيف الجهود للبحث عن الطفلة المختطفة في طرابلس

العنوان-طرابلس

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المختصة بتكثيف جهود البحث عن الطالبة “آية محمد باشا آغا” المختطفة في طرابلس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الطالبة اختطفت بعد خروجها من مدرسة عبدالرحمن الداخل الزيتونة الواقعة بمنطقة قرجي بمدينة طرابلس، صباح يوم الخميس.

وأشارت اللجنة إلى أنه بحسب الروايات المتداولة فإن الطفلة “آية” ذهبت للمدرسة يوم الخميس صباحًا بدون زي مدرسي فقامت إحدى الإخصائيات الاجتماعيات بطردها من المدرسة بسبب مخالفتها للزي المدرسي.

وأوضحت اللجنة أنه عند خروجها من المدرسة والشارع خال من المارين تم اختطافها، مشيرة إلى أن أسرتها الآن في حالة من الذعر والخوف على مصير طفلتهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزير موسى محمد المقريف وجه مكتب المُتابعة وتقييم الأداء بالوزارة، بالتّحقق من مُلابسات اِختفاء الطالبة.

وكانت قد أكدت أسرة محمد باشا آغا اختفاء ابنتهم الطالبة الابتدائية بعد خروجها صباح الخميس من مدرستها الواقعة بحي قرجي في العاصمة طرابلس.

وطبقًا لحديث أحد أقارب الطالبة “آية” المقيدة بالمرحلة الابتدائية بمدرسة عبدالرحمن الداخل، في تسجيل مصور، فإنها اختفت عن الأنظار صباح يوم الخميس ولم تعد إلى منزلها.

وأضاف، أن آية ذهبت للمدرسة بالأمس صباحًا بدون زي مدرسي؛ فقامت إحدى الاختصاصيات الاجتماعيات بطردها، ومنعها من دخول الامتحانات، وطالبتها بالعودة إلى بيتها لتغيير زيّها والرجوع إلى المدرسة.

وحمّل قريب الطالبة، إدارة المدرسة مسؤولية اختفائها، مطالبًا رئيس حكومة الوحدة والأجهزة المختصة بالبحث عنها وإعادتها إلى أسرتها.

وعرض صورة الطالبة وناشد كل من يستدل على مكان وجودها إبلاغ الأسرة والسلطات الأمنية.

وانتقد قريب الطالبة، حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها العاصمة، على الرغم من وجود الكتائب المسلحة والاستعراضات المسلحة التي تشهدها طرابلس بين الفينة والأخرى.