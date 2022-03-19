المريمي: “حكومة الدبيبة قاربت على الانتهاء حتى بدون تسليم مهامها إلى حكومة باشاغا”

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي:، أن انتهاء حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أصبح مسألة وقت وأنها قاربت على الانتهاء.

وذكر المريمي، في تصريحات صحفية، إن “حكومة الدبيبة قاربت على الانتهاء حتى بدون تسليم مهامها إلى حكومة فتحي باشاغا؛ التي حازت على ثقة مجلس النواب مؤخرا، على الرغم من ان هناك عدد كبير من وزراء حكومته ووكلاء وزراء قدموا استقالاتهم من مناصبهم واعترافهم بحكومة فتحي باشاغا،

إضافة إلى استلام مقر مجلس الوزراء في بنغازي من قبل نائب رئيس الوزراء على القطراني وعدد من الوزراء وعمداء البلديات، وكذلك سيتم الاستلام في المنطقة الجنوبية من ليبيا

وتابع المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، المسألة مسألة وقت قصير وستنتهي حكومة الدبيبة المتمردة على سلطات الدولة التشريعية والسلطات الأخرى ذات العلاقة وهذا التمرد والتعنت اذا استمر ستطالها المسألة القانونية”.